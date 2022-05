Poslanici ponovo glasaju o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorske Skupštine danas će se ponovo izjasniti o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravu, kojim je predviđeno da izbori u Podgorici i 13 opština budu održani najkasnije do 30. oktobra.

Dopune zakona usvojene su na sjednici 5. maja, ali ih je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje.

Đukanović je ocijenio da bi se donošenjem Ukaza o proglašenju Zakona, njegovim stupanjem na snagu i postupanjem predsjednika saglasno njegovom tekstu i dejstvu, moglo otvoriti više bitnih pravnih pitanja.

“Odnosno nedoumica, koje nastaju u karakterstičnim političkim situacijama, uz pretpostavljenu refleksiju na polje crnogorskog ustavnog sistema i postulata ustavnog prava uopšte”, naveo je Đukanović u obrazloženju.

On je rekao da, zbog toga, cijeni razložnim da se Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi vrati Skupštini na ponovno odlučivanje.

