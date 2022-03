Policija: Apel vozačima da voze strpljivo i oprezno

Podgorica, (MINA) – Uprava policije apelovala je na vozače da voze strpljivo i oprezno i da vožnju prilagode meteo i ostalim uslovima i doprinesu svojoj i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Iz Uprave su podjetili da se prema najavama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u Crnoj Gori očekuju nepovoljni vremenskim uslovima.

Iz Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja ukazali su vozačima da jaka kiša i olujni vjetar, mogu dovesti do otežanog saobraćanja, ali i zastoja, odrona i vanrednih prekida pa i povećanja broja saobraćajnih nezgoda.

Oni su poručili da će policija pojačanim prisustvom na putevima, prvenstveno preventivno, nastojati da obezbijede nesmetano i sigurno saobraćanja.

“Još jednom apelujemo na vozače da strpljivom i opreznom vožnjom, prilagođenom meteo i ostalim uslovima na putu, kao i trenutnoj frekvenciji saobraćaja, doprinesu svojoj i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju”, kazali su iz Uprave policije.

