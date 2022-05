Početak rješavanja nagomilanih problema

Podgorica, (MINA) – Sindikat uprave i pravosuđa (SUP) prepoznao je dobru volju predstavnika Ministarstva javne uprave (MJU) u vezi sa rješavanjem nagomilanih problema zaposlenih u toj oblasti, poručeno je sa sastanka predstavnika SUP-a i MJU.

Kako je saopšteno iz MJU, resorni ministar Marash Dukaj sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavnicima SUP-a, koji su mu, na čelu sa predsjednikom Nenadom Rakočevićem, izložili aktuelne, kao i problematike koje zahtijevaju urgentno djelovanje.

“Kao primarna tema sastanka, razmatrana je informacija o postignutom nivou usaglašenosti izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa u sastavu radne grupe koju je delegirala 42. Vlada Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je na sastanku bilo riječi i o Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave i njen uticaj na zaposlene i članove sindikata SUP-a.

“Na sastanku je postignuta saglasnost da se može smatrati uspjehom čak i početak rješavanja problema nagomilanih zbog inertnosti bivših struktura Vlade”, navodi se u saopštenju.

Zbog značaja mnogih zajedničkih tačaka i njihovog usmjerenja prema načinima i adresama rješavanja, dogovoreno je da se ubrzo zakaže još jedan radni sastanak delegacija sindikata i Ministarstva javne uprave.

Predstavnici Sindikata, kako se navodi, kazali su da razumiju situaciju prema kojoj, usljed konstituisanja kadrovskih struktura, Ministarstvo trenutno ne radi u punom kapacitetu.

Navodi se da će SUP na zahtjeve koji se budu delegirali gledati iz realnog ugla očekivanja, i da je prepoznata dobra volja predstavnika Ministarstva kako bi se socijalni dijalog uzdigao na željeni nivo.

