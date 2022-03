Nijesu registrovana krivična djela zloupotrebe izbornih prava

Podgorica, (MINA) – Izborni dan u Beranama i Ulcinju bio je miran i nijesu registrovana krivična djela u vezi zloupotrebe izbornih prava, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su pripadnici policije tokom održavanja izbora u Beranama i Ulcinju, postupali zakonito i profesionalno, a sve u cilju obezbjeđenja jednake zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, prava i sloboda.

Kako je saopšteno, nije bilo uhapšenih do 20 sati u Beranama i Ulcinju.

“Službenici Uprave policije su u Ulcinju, preduzimajući redovne policijske aktivnosti, legitimisali pet osoba i od pet građana prikupili obavještenja (pri čemu su trojica bili među legitimisanima)”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su Beranama od šest osoba prikupili obavještenja u svojstvu građana, legitimisali dvije osobe i izvršili jedan pretres stana.

