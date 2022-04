Mugoša: Uvođenje evropskih standarda značajno za javno zdravlje

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori uvođenje evropskih standarda neprocjenjivo je značajno za javno zdravlje i dostupnost ljekova, kazala je direktorica Instituta za ljekove i medicinska sredstva, Snežana Mugoša.

Mugoša je, u intervjuu časopisu Privredne komore Crne Gore Glasnik, navela da su jako tržište i njegov dalji razvoj osnovni činioci za obezbjeđivanje dostupnosti široke palete proizvoda pacijentima.

Ona je kazala da Institut intenzivno učestvuje u procesu evropskih integracija, odnosno regulatorne harmonizacije sa propisima i dobrim praksama Evropske unije (EU).

“Uloga Instituta je od izuzetnog značaja za proces pristupanja EU”, istakla je Mugoša.

Ona je podsjetila da se oblast ljekova i medicinskih sredstava nalazi u prvom pregovaračkom poglavlju, dodajući da Institut doprinosi i kroz učešće u drugim poglavljima.

“Naši propisi su u najvećoj mjeri usaglašeni sa važećim propisima i standardima EU. U narednom periodu, očekuje nas dalje usaglašavanje regulative, kroz donošenje podzakonskih propisa i implementaciju dobrih praksi”, najavila je Mugoša.

Ona je navela da će u Institutu nastaviti saradnju sa evropskim i međunarodnim institucijama i učešće u projektima, a naročito kroz saradnju sa regulatornim tijelima zemalja u regionu, koje su već države članice EU.

“Uvođenje evropskih vrijednosti i standarda od neprocjenjivog je značaja kako za javno zdravlje i dostupnost kvalitetnih, bezbjedni i efikasnih ljekova našim pacijentima, ali za razvoj farmaceutske industrije i podsticanje tržišne konkurencije”, istakla je Mugoša.

Ona je istakla da Institut primjenjuje najviše evropske standarde u oblastima registracije, odobravanja proizvodnje i prometa ljekova i medicinskih sredstava, kao i odobravanja kliničkih ispitivanja i praćenju neželjenih dejstava ljekova.

Kako je kazala, promjene koje nose društvene okolnosti, naučne i tehnološke inovacije, zahtjevi zdravstvenog sistema su brojne i kompleksne.

Prema riječima Mugoše, neophodno je da Institut bude spreman i osposobljen da kontinuirano prati i pruža adekvatan i blagovremen odgovor na sve izazove.

“Naš osnovni cilj je da Institut u strateškom periodu od narednih pet godina osnažimo i razvijemo, da bude spreman da postane dio evropske porodice regulatora”, rekla je Mugoša.

Ona je navela da su, iz tog razloga, usvojili ključne strateške oblasti i ciljeve, koji su bazirani na postavljanju organizacionih, stručnih i tehničkih osnova za poboljšanje rezultata rada.

“To ćemo ostvariti kroz regulatornu harmonizaciju, digitalizaciju i optimizaciju procesa, kao i uspostavljanje partnerskih odnosa sa svim činiocima u zdravstvenom sistemu”, rekla je Mugoša.

Ona je navela da je Institut u prethodnim mjesecima uspostavio intenzivnu saradnju sa farmaceutskom industrijom, kako bi uspostavljanjem stabilnih partnerskih odnosa lakše rješavali izazove i postigli potpuni društveni konsenzus.

“Naš cilj je da privučemo industriju da plasira svoje proizvoda na naše tržište, kako bi pacijentima bio dostupan veći broj ljekova i medicinskih sredstava”, rekla je Mugoša.

Ona je kazala da su u Institutu donijeti brojni podzakonski akti, objavljen veliki broj evropskih smjernica dobrih praksi, registrovani su svi inovativni ljekovi od značaja sa Listu ljekova i značajno su skraćeni rokovi za rješavanje zahtjeva.

“Dalji razvoj poslovanja treba da se zasniva na jačanju administrativnih i tehničkih kapaciteta, kao i povećanju nivoa kompetencija i daljem usavršavanju zaposlenih za obavljanje precizno određenih stručnih poslova”, rekla je Mugoša.

Ona je poručila da je cilj Instituta da realizuju sve neriješene zahtjeve i ubrzaju procese kako bi izašli u susret klijentima, uz održavanje visokog kvaliteta procjena.

“Vjerujem da će realizacija svih ovih programa doprinijeti da se rad i pozicija Instituta unaprijede, a njegova uloga regulatora i promotera nauke osnaži”, poručila je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS