Mugoša na čelu Instituta za ljekove i medicinska sredstva

Podgorica, (MINA) – Snežana Mugoša izabrana je za novu direktoricu Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CInMED).

Kako je saopšteno iz CInMED-a, na današnjoj sjednici, Mugoša je izabrana većinom glasova.

Navodi se da je Mugoša ekspert sa dugogodišnjim radnim iskustvom na stručnim i rukovodećim poslovima u oblasti regulative ljekova i medicinskih sredstava.

“Od 2013. godine nalazi se na rukovodećim pozicijama u Institutu. Rukovodila je Odjeljenjem za klinička ispitivanja ljekova i procjenu efikasnosti i bezbjednosti lijeka, a od septembra prošle godine vrši funkciju zamjenice direktora”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je za to vrijeme pokazala menadžerske sposobnosti uspostavljanjem uspješne saradnje sa regulatornim organima i drugim značajnim regionalnim i međunarodnim institucijama.

“U ovom kratkom periodu uprava Instituta postigla je impresivne rezultate, značajno unaprijedila procese i započela rješavanje brojnih zatečenih neriješenih zahtjeva i nepravilnosti u radu”, navodi se u saopštenju.

Iz CInMED-a su kazali da je Mugoša osnovnu školu i gimnaziju završila u Nikšiću kao učenik generacije.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2004. godine sa najvećom prosječnom ocjenom u generaciji (9,69).

Postdiplomske studije upisala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala je i doktorirala u oblasti Kliničke farmakologije i terapije na Medicinskom fakultetu u Podgorici sa najvišom ocjenom.

“Pored toga, specijalizirala je Internu medicinu u trajanju od četiri godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a specijalistički ispit položila sa ocjenom „odličan“”, rekli su iz CInMED.a

Oni su dodali da je Mugoša docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u oblasti Kliničke farmacije i farmakoterapije i Farmakološke grupe medicinskih predmeta.

“Takođe, dugi niz godina je predavač na Clinical Research Associate akademiji u Beogradu u oblasti regulative ljekova i medicinskih sredstava, kao i na svim konferencijama i kursevima koje ova akademija organizuje”, naveli su iz CInMED-a.

Mugoša se intenzivno bavi naučno-istraživačkim radom, a njeni naučni radovi objavljuju se u prestižnim međunarodnim časopisima.

Ona je, kako je saopšteno, imala i zapažena izlaganja na velikom broju nacionalnih i međunarodnih skupova, događaja i kongresa.

Navodi se da je uspješno završila brojne edukacije u oblasti kliničkih ispitivanja ljekova i medicinskih sredstava, dobre kliničke prakse u kliničkom ispitivanju lijeka i medicinskog sredstva, kao i procjene efikasnosti i bezbjednosti ljekova i medicinskih sredstava.

Te edukacije su, kako se navodi, organizovane od regulatornih tijela u regionu, zemalja članica Evropske unije i Evropske agencije za ljekove.

Mugoša je inspektor je Dobre kliničke prakse, sertifikovan od Evropske agencije za ljekove, a član je i Evropskog udruženja za kliničku farmakologiju i terapiju, Udruženja profesionalaca u oblasti kliničkih ispitivanja i radne grupe Good Clinical Practice Inspectors Working Group u Evropskoj agenciji za ljekove.

Upravni odbor (UO) u svom obrazloženju naveo je da Mugošu, pored bogate profesionalne biografije, velikog iskustva i postignutih izuzetnih rezultata odlikuje i, kako su rekli, visok nivo profesionalnosti, odgovornosti i kolegijalnosti.

Oni su kazali da su sigurni da će u narednom periodu Mugoša uspjeti da značajno doprinese respektabilnosti i vidljivosti Instituta ne samo na nacionalnom, već i na međunarodnom planu.

Prema njihovim riječima, neophodno je sačuvati nezavisnost i objektivnost u radu Instituta koja proizilazi iz javnih ovlašćenja koja su mu zakonom data.

Navodi se da je UO uvjeren da će, pod vođstvom Mugoše, CInMED ubrzo postati dio Evropske porodice regulatora.

Navodi se da u predloženoj strategiji razvoja Mugoša ističe namjeru da osnaži rad CInMED-a kroz partnerstvo Instituta sa svim ključnim činiocima zdravstvenog sistema.

Mugoša smatra da je uključivanje industrije, javnosti i pacijenata u regulatorni proces presudan preduslov za razvoj tržišta ljekova i medicinskih sredstava, odnosno veću dostupnost široke palete proizvoda pacijentima.

Ona je istakla da će u fokusu rada Instituta u narednom periodu biti stvaranje uslova za razvoj farmaceutskog tržišta, što će, prema njenim riječima, imati pozitivan uticaj na razvoj privrede i porast zapošljavanja, kao i dostupnost i terapija pacijentima.

“Stabilno tržište ljekova i medicinskih sredstava sa tendencijom kontinuiranog razvoja garantuje ispunjavanje obaveze zaštite javnog zdravlja”, kazala je Mugoša.

Ona je, polazeći od značaja industrije za privredni razvoj svake savremene države, ocijenila da je potrebno uspostaviti transparentne uslove za funkcionisanje farmaceutskog tržišta, zasnovane na evropskim načelima i standardima.

“Sa većim investiranjem u farmaceutsko tržište podiže se nivo konkurencije, što rezultuje i proširenjem asortimana ljekova i medicinskih sredstava na tržištu Crne Gore, a time i neuporedivo boljom farmaceutskom zdravstvenom zaštitom, a posljedično i nestajanjem crnog tržišta ljekova”, kazala je ona.

Mugoša vjeruje da će realizacija svih tih programa doprinijeti da se rad i pozicija Instituta unaprijede, a njegova uloga regulatora i promotera nauke osnaži.

“Stručnost i motivisanost svih zaposlenih u Institutu pouzdana su baza za dostizanje visoko postavljenih ciljeva“, navela je Mugoša.

Mandat Mugoše započeće 24. februara i trajaće pet godina.

