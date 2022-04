MJU najbolje primijenilo antikorupcijske mjere

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija ostvarilo je najbolji učinak u primjeni antikorupcijskih mjera, 76,4 odsto, a najmanji Uprava prihoda i carina (UPC) – 10,5 odsto.

To je saopšteno na događaju Integritet na djelu, koji je organizovala Agencija za sprečavanje korupcije (ASK), a na kojem je predstavljen učinak organa državne uprave i socijalne i dječje zaštite u primjeni antikorupcijskih mjera.

ASK je taj događaj organizovao u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i UNDP, uz podršku Ambasade Norveške.

„Za potrebe indeksa, Agencija je razvila Metodologiju za procjenu primjene antikorupcijskih mjera, u konsultativnom duhu i saradnji sa predstavnicima državnih organa i institucija socijalne i dječje zaštite, a na principima metodologije koju sprovodi Komisija za antikorupciju i građanska prava Koreje“, kaže se u saopštenju.

Iz ASK-a su objasnili da je svrha metodologije da procijeni da li organi vlasti sprovode antikorupcijske mjere, da li je primjena dovela do određene promjene, ali i da podstakne organe vlasti da budu proaktivni prilikom planiranja i primjene antikorupcijskih mjera.

Agencija je, kako su naveli, mjerila da li 63 organa vlasti sprovode antikorupcijske mjere koje proizilaze iz zakonskih obaveza, sa fokusom na zakone o sprečavanju korupcije, o upravljanju i unutrašnjim kontrolama i o slobodnom pristupu informacijama, kao i one koje ne proizilaze iz zakonskih obaveza, ali mogu unaprijediti integritet njihovog rada.

Iz ASK-a su dodali da su sve prikupljene informacije u toku procesa provjerene i usaglašene sa organima, nakon čega su institucije rangirane.

Prema njihovim riječima, takav pristup daje snažan legitimitet tom procesu i ohrabruje Agenciju da koristi taj alat u budućnosti u borbi protiv korupcije.

Iz ASK-a su obajasnili da indeks procjene ispituje efekat sprovođenja antikorupcijskih mjera i podstiče organe vlasti da budu proaktivni prilikom planiranja i primjene antikorupcijskih mjera.

„Učinak je mjeren u uspostavljanju institucionalnih mehanizama za upravljanje rizicima od korupcije, unutrašnju kontrolu, za dostupnost informacija o radu, profesionalno postupanje zaposlenih, podizanje svijesti zaposlenih o etici i integritetu i sprečavanje sukoba interesa, odnosno jačanje etičke kulture“, kaže se u saopštenju.

Iz ASK-a su rekli da indeks antikorupcijskih mjera u sistemu državne uprave iznosi 45 odsto, a u sistemu socijalne i dječje zaštite 41 odsto.

To, kako su naveli, ukazuje da ima prostora za unapređenje u oba sistema u planiranju i primjeni antikorupcijskih mjera.

Iz Agencije su kazali da su oba sistema najuspješnija u stvaranju uslova za primjenu propisa za sprečavanje korupcije, dok najmanji učinak ostvaruju u stvaranju etičke kulture.

Kako su naveli, kada je sistem socijalne i dječje zaštite u pitanju, najbolje rangirana institucija je Dnevni centar Podgorica – 71,5 odsto, dok najmanji učinak ima Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje – 16,7 odsto.

„Kada su u državni organi u pitanju, najbolji učinak je ostvarilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija – 76,4 odsto, a najmanji UPC – 10,5 odsto.

Procjena je, kako su rekli iz ASK-a, ukazala da je potrebno jačati unutrašnje kontrole, mehanizme za otkrivanje i prijavu korupcije, etično i profesionalno postupanje, odnosno podizanje svijesti zaposlenih o etici i integritetu, kao i upravljanje ljudskim resursima.

Direktorica ASK-a Jelena Perović poručila je da ta institucija, koja prati donošenje i sprovođenje planova integriteta, kao jednog od ključnih antikorupcijskih mehanizama, kontinuirano podržava organe vlasti.

Ona je navela da o ostvarenom zajedničkom napretku svjedoči podatak u izvještaju OECD-a o konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana.

Taj izvještaj, kako je kazala Perović, objavljen je sredinom prošle godine i u njemu je navedeno da Crna Gora ima najnapredniji sistem podrške i praćenja planova integriteta u regionu sa ocjenom 4,5 od mogućih 5.

„I pored pozitivnih i ohrabrujućih trendova, Agencija prepoznaje prostor za jačanje integriteta organa vlasti, što potvrđuje i razvijanje Metodologije za procjenu primjene antikorupcijskih mjera“, kaže se u saopštenju.

Ambasador Norveške u Beogradu Jørn Erling Gjelstad kazao je da, iako Crna Gora ima dobar zakonodavni okvir u borbi protiv korupcije, procjena primjene antikorupcijskih mjera ukazuje da postoji broj zakonskih procedura koje organi vlasti ne primjenjuju konzistentno.

Glavna pregovaračica Zorka Kordić rekla je da su za uspjeh u pregovaračkom procesu od suštinskog značaja sinergija djelovanja sve tri grane vlasti.

Ona je navela da je za uspjeh suštinski značajno i razvijanje konkretnih mehanizama i alata za primjenu zakonodavnog okvira, koji u praksi omogućavaju da crnogorska administracija dobro funkcioniše u korist građana.

„Kao što je za sveukupnu reformu pravosuđa i suzbijanja korupcije važan sistemski odgovor cjelokupnog društva i sve tri grane vlasti, tako je za uspješno napredovanje prema članstvu u EU ključno zajedničko djelovanje svih naših institucija i partnera“, kazala je Kordić.

Ona je zahvalila Vladi Norveške što u kontinuitetu već pet godina podržava projekat jačanja kapaciteta za ubrzanu integraciju Crne Gore u EU, a koji Kancelarija za evropske integracije implementira u saradnji sa UNDP.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Daniela Gašparikova istakla je da je dodatna vrijednost ovog procesa u tome što je podstakao pilot institucije da unaprijede mehanizme za sprečavanje korupcije.

Ona je rekla da će nalazi procjene biti od koristi Ministarstvu finansija i socijalnog staranja za dalje unapređenje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola.

„Takođe, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama sada ima nalaze koji će joj omogućiti da radi sa institucijama na ispunjavanju njihovih obaveza u pogledu objavljivanja i ažuriranja određenih informacija u skladu sa Zakonom“, dodala je Gašparikova.

Metodologija je razvijena u okviru projekta Jačanje kapaciteta za ubrzanje pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, koji finansira norveško Ministarstvo spoljnih poslova, a sprovodi UNDP u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Generalnim sekretarijatom Vlade.

