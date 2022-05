Milošu Medenici pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici, Suzana Mugoša odredila je pritvor do 30 dana Milošu Medenici, sinu bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice.

Medenica, koji se sumnjiči da je organizovao kriminalnu grupu čiji je član navodno bila i njegova majka, odveden je, nakon saslušanja, u Istražni zatvor u Spužu, pišu Vijesti.

Njegov branilac, advokat Stefan Jovanović, rekao je da mu je pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na saučesnike, najavljujući žalbu na odluku o pritvoru.

On je kazao da Medenica nije nije bio u bjekstvu, već na liječenju, dodajući da odbrana posjeduje medicinsku dokumentaciju.

”Moj branjenik je rezervisao kartu za let ka Podgorici još prošle sedmice. Došao je iako je znao da je za njim raspisana nacionalna potjernica. To je učinio u cilju suočavanja sa optužbama”, kazao je Jovanović.

Miloš Medenica rekao je u petak u sudnici da ne bi dolazio u Crnu Goru da je imao namjeru da bježi, kao i da bi, da je htio, do sada sigurno uticao na saučesnike i svjedoke, ali da nije i nema namjeru.

Medenica je uhapšen u srijedu na Aerodromu Podgorica, nakon što se iskrcao iz aviona koji je doletio iz Beograda.

Viši sud je 5. maja naredio raspisivanje nacionalne potjernice za Milošem Medenicom.

Po podacima Europola, on se bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom drogom.

Njegova majka Vesna Medenica uhapšena je 17. aprila zbog sumnje da je, kao član kriminalne organizacije, izvršila protivzakoniti uticaj i nalazi se u pritvoru.

