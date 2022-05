Medijska scena polarizovana i politizirana

Podgorica, (MINA) – Institucionalni učinci u oblasti slobode medija su mršavi, a na to opominju i međunarodni izvještaji, poput Stejt departmenta i Evropske komisije, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Navodi se da medijska scena u Crnoj Gori ostaje polarizovana i politizirana, pod sjenkom nerasvijetljenih napada na novinare i imovinu medija, jer su naručioci i izvršioci u velikom broju slučajeva nepoznati.

“Tokom 2021. godine CGO je zabilježio 21 napad na novinare, a u 2022. godini dodatna četiri napada[2]. Još nijesu rasvijetljeni najteži raniji slučajevi”, kaže se u reagovanju povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija.

Koordinator za razvoj Damir Nikočević ocjenjuje da postoji takozvana “meka cenzura” u medijskom sektoru, koja se ogleda i kroz primjer odluke prethodne Vlade Zdravka Krivokapića tokom njenog tehničkog mandata.

“Nažalost, ni Vlada ni Agencija za zaštitu konkurencije se još nijesu oglasili ovim povodom i objasnili po kojim procedurama je odlučeno da se podrže tri medija, a ostali ne”, kazao je on.

Prema njegovim riječima, dodjelom državne pomoći medijima diskreciono i netransparentno, bivša Vlada je nastavila, i u ovom domenu, lošu praksu prethodnih Vlada DPS-a, koja je često i sa pravom kritikovana.

“Ostaje da se vidi kako će se primjenjivati odredbe Zakona o medijima koje se odnose na transparentnost oglašavanja i drugih vidova javnog finansiranja medija”, rekao je Nikočević.

On je naglasio da dugogodišnja istraživanja CGO-a ukazuju da je finansiranje medija iz javnih fondova, kroz različitije oblike, u direktnoj vezi sa načinom na koji medijske kuće izvještavaju o vladinim odlukama i aktivnostima, odnosno da li zauzimaju kritički ili podržavajući stav.

Nikočević smatra da je samoregulacija medija neučinkovita, a Agencija za elektronske medije (AEM) kao nezavisni regulator ne uspijeva da ostvari potpunu nezavisnost, nepristrasnost i neselektivnost u radu.

“Nizak nivo medijske pismenosti opterećuju i portali i društvene mreže koji su najmanje regulisana oblast, a čiji je uticaj, i to negativan, rastući u Crnoj Gori”, ocijenio je on.

Kako je naveo, širenje dezinformacija i govora mržnje primjetno je i kroz upliv jednog dijela medija iz Srbije, a nekima od njih je od AEM-a izrečena privremena zabrana emitovanja na teritoriji Crne Gore.

Nikočević je poručio da nova Vlada mora da se istinski i konkretno posveti jačanju nezavisnosti medija.

“Bez profesionalnog i na činjenicama zasnovanog izvještavanja nema ni vladavine prava koja je stub demokratizacija i evropeizacije Crne Gore”, kazao je on.

