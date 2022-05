Medenici određeno zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Milošu Medenici, sinu bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, određeno je zadržavanje do 72 sata, nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

Medenica je iznio odbranu pred tužiteljkom Natašom Bošković i negirao djela za koja se sumnjiči, prenosi Pobjeda.

Njegov advokat, Stefan Jovanović kazao je da je postupak označen tajnim, dodajući da će Medenica, u roku od 72 sata biti izveden pred sudiju za istragu, koji će se dalje odrediti u odnosu na prijedlog o određivanju pritvora.

Jovanović je kazao da se njegov branjenik danas predao.

“U prethodnom periodu nije bio u mogućnosti da bude dostupan nadležnim organima jer je bio na liječenju u klinici za liječenje bolesti zavisnosti. Kada je liječenje završeno, odlučio je da se stavi na raspolaganje pravosudnim organima”, rekao je Jovanović.

Viši sud je 5. maja naredio raspisivanje nacionalne potjernice za Medenicom, jer se sumnjiči da je organizovao kriminalnu grupu čiji je član bila i njegova majka, dugogodišnja prva žena crnogorskog sudstva.

Po podacima Europola, Medenica se bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom drogom.

Njegova majka Vesna Medenica uhapšena je 17. aprila zbog sumnje da je, kao član kriminalne organizacije, izvršila protivzakoniti uticaj i nalazi se u pritvoru.

