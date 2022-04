Medenici određeno zadržavanje do 72 sata, nakon saslušanja vraćena u KCCG

Podgorica, (MINA) – Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici određeno je tužilačko zadržavanje do 72 sata.

Ona je nakon saslušanja, zbog zdravstvenog stanja, vraćena u Klinički centar Crne Gore (KCCG), gdje će je pripadnici policije čuvati do dalje odluke tužioca, prenose Vijesti.

Medenica je večeras oko 20 sati dovedena u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), gdje je saslušala specijalna tužiteljka Nataša Bošković.

Bivša predsjednica Vrhovnog suda uhapšena je sinoć oko 22 sata, na aerodromu u Golubovcima, po nalogu SDT-a.

Ona je jutros oko sedam sati primljena u Urgentni blok KCCG, nakon što joj je navodno pozlilo.

SDT sumnjiči Medenicu da je počinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj.

