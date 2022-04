Medenici određen pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici određen je pritvor do 30 dana, odlučila je sudija za istragu Suzana Mugoša.

Od mišljenja ljekara zavisiće da li će Medenica pritvor provesti u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu ili u Kliničkom centru Crne Gore, prenose Vijesti.

Medenica je oko 14 sati danas, u pratnji ljekara, dovedena u Viši sud, gdje je saslušana, nakon čega je vraćena u Klinički Centar Crne Gore (KCCG).

Njoj je u ponedjeljak određeno tužilačko zadržavanje do 72 sata.

Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Medenicu da je počinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj.

