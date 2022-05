Marović: Nadam se da ćemo sljedeće godine biti korak bliže EU

Podgorica, (MINA) – Vlada je jasno opredijeljena da suštinske rezultate u procesu evropske integracije isporuči na dobrobit svih građana, poručila je ministarska evropskih poslova Jovana Marović.

Ona je čestitala građanima Crne Gore Dan Evrope, dan sjećanja na početak stvaranja Evropske unije (EU), kada se treba podsjetiti vrijednosti na kojima počiva Unija.

Marović je, kako je saopšteno iz njenog kabineta, kazala da je Dan Evrope uvijek prilika da se osvrnemo na urađeno u procesu evropske integracije.

Ona je rekla da je dosta toga urađano na tehničkom planu, da suštinski rezultati tek predstoje i da Vlada zaista ima jasno opredjeljenje da te rezultate isporuči na dobrobit svih građana.

„Srećan nam Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom, kada se podsjećamo zašto je bitno da istrajemo na našem putu ka EU. Nadam se da ćemo sljedeći slaviti za veliki korak spremniji i bliži porodici evropskih država“, navela je Marović u poruci kojom je građanima čestitala 9. maj.

Ona je kazala da je 9. maj uvijek prava prilika da se podsjetimo Šumanove deklaracije i poruka iz nje, koje predstavljaju temelj EU.

Marović je naglasila da je, iako se 9. maj slavi kao dan kada je pobijeđen fašizam, i dalje neophodno se boriti protiv svega što predstavlja fašizam i svih fašističkih ispada.

„To je naša obaveza ka EU i na putu ka Uniji. Ove godine, Dan Evrope dočekujemo u znaku agresije Rusije na Ukrajinu, pa zato još više treba da se okrenemo pravim vrijednostima“, navela je Marović.

Ona je istakla da upravo sada, svi građani Evrope, sve države EU i zemlje Zapadnog Balkana treba da budu ujedinjeni u zajedničkim porukama, aktivnostima i vrijednostima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS