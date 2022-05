Maraš sekretarka Vijeća za nacionalnu bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović imenovao je danas Jelenu Maraš za sekretarku Vijeća za nacionalnu bezbjednost (VNB), saopšteno je iz Vlade.

Maraš je tokom mandata 42. Vlade obavljala funkcije šefice kabineta i predsjednice Etičke komisije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dok je ranije bila angažovana na više pozicija u sektoru bezbjednosti.

Iz Vlade su naveli da sekretarku VNB, u skladu sa članom 11 Zakona o osnovama obavještajno-bezbjednosnog sektora Crne Gore, imenuje predsjednik VNB.

