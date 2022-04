Loše zakonsko rješenje koči izbor predsjednika Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud još nema predsjednika, jer je zakonsko rješenje za izbor te pozicije loše, ocijenila je predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović Zvicer.

Ona je, u emisiji Link na Radiju Crne Gore, rekla da su do sada imali četiri neuspjela oglasa.

„Više puta sam ukazivala da je jedan od razloga loše zakonsko rješenje. Nedležnost Sudskog savjeta je da bira, ali do njega stigne samo jedan kandidat i u suštini nemate biranje, nego odluku da li ste za tog kandidata ili ne“, kazala je Simović Zvicer, prenosi Portal RTCG.

Kako je navela, sa kandidatima koji se prijave razgovor se obavlja pred Opštom sjednicom Vrhovnog suda, a oni mogu samo jednog da predlože.

„Što znači da mi razgovaramo samo sa jednim čovjekom. Ko sam ja, kao članica Sudskog savjeta koji nikada nije bila sudiju, da odlučim da li je on dobar ili ne”, kazala je Simović Zvicer.

Ona je podsjetila da se, dok je na čelu Ministarstva pravde bio Vladimir Leposavić, ušlo u priču o promjeni načina izbora.

Tada su, kako je kazala, i predložena rješenja da bi bilo jedino dobro da Opšta sjednica Vrhovnog suda predlože najmanje dva kandidata, a mogu i više.

Prema riječima Simović Zvicer, istu situaciju su imali i nedavno, kada iste kandidatkinje sa prethodnih oglasa Ana Vuković i Milenka Žižić nijesu dobile potrebnu većinu.

„Postavlja se pitanje da li ta dvotrećinska većina treba da postoji kod Opšte sjednice Vrhovnog suda ili ona pripada Sudskom savjetu, kao tijelu koje se nalazi na vrhu piramide kada je sudska vlast u pitanju. I to treba redefinisati”, smatra Simović Zvicer.

Govoreći o slučaju Miloša Medenice, sina bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, Simović Zvicer je kazala da tu nemaju nikakve ingerencije, i pozvala da se poštuje prezumpcija nevinosti i da se sačeka da nadležni organi utvrde potrebne činjenice.

Ona je rekla da je sigurna da će novoizabrani tužilac Vladimir Novović, kao i do sada, biti profesionalan i raditi bez ikakvog uticaja.

„Moramo da vodimo računa o neselektivnoj pravdi ukoliko želimo da vratimo povjerenje u pravosuđe, ko god da je u pitanju. Mislim da je pravi čovjek na pravom mjestu i vjerujem da će se stvari posložiti kako treba”, istakla je Simović Zvicer.

Ona je rekla da očekuje da će brzo biti formirana vlada, kako bi se imenovao ministar pravde koji bi obezbijedio kvorum za rad Sudskog savjeta, zbog čega je zakočen i izbor predsjednika Upravnog suda.

