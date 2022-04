Ljekar dobio otkaz zbog neopravdanog odsustva

Podgorica, (MINA) – Ljekar Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) dobio je otkaz zbog neopravdanog odsustva sa rada u trajanju od devet dana, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG-a su naveli da su tom ljekaru uputili Upozorenje o postojanju otkaznih razloga.

“Doktor se izjasnio da se, u navedenom periodu, nalazio na brodu i dostavio dopis kapetana kompanije da je ljekar bio član posade, koji je bio u procesu rada na tom brodu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se iz tih razloga njegovo odsustvo nije moglo uzeti kao opravdano, kao i da je, na osnovu člana 172 Zakona o radu, poslodavac donio Rješenje o otkazu Ugovora o radu.

“U slučaju ostalih zaposlenih, za koje se utvrde isti dokazi, postupak će biti sproveden na istovjetan način”, kazali su iz KCCG.

