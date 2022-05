Knežević: Đurović da ne glasa za slanje crnogorskih vojnika

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je predsjednicu Skupštine Danijelu Đurović da na sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost ne glasa za, kako je rekao, slanja crnogorskih vojnika u krizna područja na istoku Evrope.

Savjet za odbranu i bezbjednost razmatraće danas predloge Ministrastva odbrane o upućivanju jedinica Vojske Crne Gore (VCG) u sastav snaga Sjevernoatlantskog saveza u svrhu odgovora na krize.

Na sjednici Savjeta, kojom će predsjedavati predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, biće utvrđena nacionalna ograničenja pripadnika VCG za vrijeme angažovanja u sastavu snaga Sjevernoatlantskog saveza za sprovođenje aktivnosti odgovora na krize.

“Pozivam Danijelu Đurović da danas na Savjetu za bezbjednost ne glasa za slanje naših vojnika u krizna područja na istoku Evrope.

Kome se ratuje i gine u tuđim ratovima, neka regrutuje svoju djecu”, napisao je Knežević na Tviteru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS