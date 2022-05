Knežević: Djelovi bezbjednosnog sektora povezani sa kriminalnim grupama

Podgorica, (MINA) – Djelovi bezbjednosnog sektora i pravosuđa povezani su sa kriminalnim grupama, kazao je predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu i poslanik Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević.

Knežević je, u emisiji “Argumenti” Televizije Crne Gore (TVCG) kazao da za njega najnoviji slučajevi u bezbjednosnom sektoru ne predstavljaju iznenađenje, već “kontinuitet zarobljene države od koje su jači kriminalni klanovi”.

“Podaci o Vesni Medenici i njenom sinu bili su dostupni u novembru, da li kompletne ili ne, to će utvrdi novi glavni specijalni tužilac. Milivoje Katnić je učinio sve da zataška ovaj slučaj ili da isfiltrira krivce ili osumnjičene kako bi samo Darko Lalović bio osumnjičen”, smatra Knežević.

Knežević je podsjetio da je DF pozvao novog glavnog specijalnog tužioca (GST) Vladimira Novovića da procesuira Katnića kao i specijalnog tužioca Sašu Čađenovića, prenosi portal RTCG.

“Ako Novović to ne uradi, mi ćemo podnijeti krivične prijave, a možda i protiv nekog iz SDT. Gospodin Katnić zaslužuje da bude saslušan i da mu bude određen pritvor”, ocijenio je Knežević.

On je, komentarišući imenovanje predsjednika Atlantskog saveza Crne Gore Sava Kentere na poziciju vršioca dužnisti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), kazao da je DF imao negativan odnos prema radu njegovog prethodnika Dejana Vukšića.

Knežević je rekao da će Kentera biti na tapetu DF-a, kao što je to bio i Vukšić.

Član Odbora za bezbjednost i odbranu Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista (DPS) kazao je da je tužilaštvo radilo svoj posao u slučaju Medenica.

“Kada je riječ o slučaju Medenica, SDT je poslao zamolnicu francuskom tužilaštvu da se omogoći pristup kodiranim prepiskama. To je stiglo 17. februara u SDT. Proces je pokrenut kada su obezbjeđeni dokazi i to je proslijeđeno policiji, da bi 16. marta reagovali nadležni”, rekao je Bošković.

On je naveo kako je siguran da novi GST Vladimir Novović nije mogao odmah da nešto pokrene, da to nije pripremio negov prethodnik.

Komentarišući navode da su policajci Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kavačkog kriminalnog klana, Bošković je kazao da pominjanje imena nekih službenika tužilaštva i policije znači crtanje meta istima.

“Šta ako se ispostavi da je Milivoje Katnić u pravu? Ko će odgovorati ako se ugrozi bezbjednsot pomenutih policijskih službenika ili nekog trećeg u čitavom tekstu? Pustimo da državni organi rade svoj posao, ovo su osjetljivce teme”, poručio je Bošković.

Bošković je kazao da je, prema njegovim saznanjima, policijski službenici su saslušani više puta, o čemu je obaviješten i Europol.

Komenatrišući slučaj pomoćnika komandanta Protivterorističke jedinice (PTJ) Petra Kneževića i audio snimak o dešavanjiima na Cetinju 5. septembra, Bošković je kazao da će DPS insistirati da dobiju odgovor i da svi oni koji su se ogriješili o zakone i procedure ne mogu ostati u bezbjednosnom sektoru.

On je kazao da je bivši šef ANB-a Vukšić podredio Agenciju interesima drugih službi i da je cilj DPS-a bio da se bezbjednosne služne zastupaju nacionalne interese Crne Gore.

“To je bio i jedan od razloga zašto smo podržali manjinsku Vladu Dritana Abazovića”, naveo je Bošković.

On je rekao da će današnje imenovanje Kentere zaustaviti devastaciju ANB-a po svakom pitanju.

“Kao i svaki rukovodilac, biće pod našom lupom i kako bude radio svoj posao tako će se DPS prema tome odnositi”, poručio je Bošković.

