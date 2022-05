Knežević će snositi zakonske posledice ukoliko se utvrdi da je snimak autentičan

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić poručio je da će policijski funkcioner Petar Knežević snositi zakonske posledice ukoliko se utvrdi da je audio snimak autentičan i da glas pripada Kneževiću.

Adžić je na Fejsbuk profilu napisao da su svi policijski službenici dužni da rade profesionalno, čuvaju ugled policije i poštuju etička načela u dosljednom sprovođenju zakona.

“Ukoliko se u postupku utvrdjivanja činjenica i okolnosti utvrdi da je audio snimak autentičan i da glas pripada policijskom sluzbeniku Kneževiću, biće utvrdjena njegova odgovornost”, poručio je Adžić.

On je rekao da će se sa tim u vezi, uključiti i Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije i da će biti sprovedena i odgovarajući postupci propisani Zakonom u odnosu na odgovornost policijskog službenika.

“To uključuje i posljedice koje se odnose na njegovo rasporedno rješenje, što mi je potvrđeno od direktora Uprave policije”, kazao je Adžić.

