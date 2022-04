Jak zemljotres u BiH, osjetio se i u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Zemljotres, jačine između pet i šest stepeni Rihterove skale, pogodio je večeras oko 23 sata Bosnu i Hercegovinu (BiH), a osjetio se i u Crnoj Gori i državama regiona.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar registrovao je zemljotres jačine šest stepeni Rihterove skale, 15 kilometara od Stoca.

Preliminarni podaci Američkog geološkog zavoda navode da jačina zemljotresa iznosila 5,7 stepeni Rihterove skale.

