Istraživaće javno mnjenje o štampanim medijima i portalima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija sprovodiće redovna istraživanja javnog mnjenja o štampanim medijima i portalima.

Kako su naveli iz Ministarstva, to je definisano informacijom o početku polugodišnjeg istraživanja javnog mnjenja, koju je usvojila Vlada.

“U Crnoj Gori ne postoji zvaničan sistem mjerenja, koji bi pokazao čitanost tih medijskih formata i stepen povjerenja koji građani u njih imaju”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su naveli da, zbog činjenice da zvanična metrika ne postoji, država ni u jednom trenutku nema informaciju o stanju na tom dijelu medijskog tržišta.

Resorna ministarka Tamara Srzentić je kazala da će istraživanja pomoći da se stvori bolja slika o stanju na tržištu štampanih medija i portala, na transparentan i inkluzivan način.

“Istraživanja će se sprovoditi na osnovu upitnika koji će biti definisan u saradnji sa medijskom zajednicom ”, kazala je Srzentić.

Cilj je, kako se navodi, da se dobiju informacije o tome kako građani doživljavaju medije, koliko smatraju da su zastupljene teme od javnog interesa, kao i šta nedostaje.

Iz Ministarstva su kazali da će na osnovu tih inputa dizajnirati konkurse preko Fonda za medijski pluralizam i odgovoriti interesovanju javnosti.

Oni su poručili da zvanična metrika nije postojala ni za elektronske medije koji su u nadležnosti Agencije za elektronske medije (AEM).

“Iz tog razloga, AEM je počeo sa redovnim istraživanjima javnog mnjenja o stavovima građana o televizijama u Crnoj Gori, dok se za naredni period planiraju i istraživanja javnog mnjenja koja se odnose na radio stanice”, rekli su iz Ministarstva.

