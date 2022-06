Intenzivirati aktivnosti u oblasti reforme pravosuđa

Podgorica, (MINA) – Stepen realizacije aktivnosti iz Strategije reforme pravosuđa za prošlu godinu nije bio na zadovoljavajućem nivou, saopšteno je iz Ministarstva pravde, dodajući da je neophodno intenzivirati rad u toj oblasti.

Kako su kazali iz tog resora, Savjet za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022, održao je danas sjednicu kojom je predsjedavao ministar pravde Marko Kovač.

U skladu sa obavezama predviđenim Strategijom reforme pravosuđa 2019-2022, Savjet je, kako se navodi, na današnjoj sjedici razmotrio i usvojio Predlog godišnjeg izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za 2021. godinu).

Dodaje se da će izvještaj, sa odgovarajućim preporukama za nadležne institucije, biti upućen Vladi na usvajanje.

U raspravi je, kako se navodi, konstatovano da stepen realizacije aktivnosti iz Akcionog plana nije bio na zadovoljavajućem nivou.

„I iskazana je potreba za intenziviranjem rada na realizaciji svih nerealizovanih i djelimično realizovanih aktivnosti iz izvještajnog perioda, kao i svih planiranih aktivnosti u ovoj godini, a sve to u cilju postizanja vidljivih rezultata u procesu reforme pravosuđa u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je na sastanku konstatovana i spremnost vršioca dužnosti predsjednika Advokatske komore, Zdravka Begovića, da se u najkraćem roku održe izbori i izabere novo rukovodstvo Komore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS