Hidrološka situacija se stabilizuje

Podgorica, (MINA) – Ciklon Ćiril prethodnih dana je u Crnoj Gori uslovio obilne padavine, kazao je meteorolog Branko Micev dodajući da je najgore prošlo, kao i da se hidrološka situacija stabilizuje.

“Danas i sjutra će biti promjenjivo vrijeme. Vrlo kratko kiša, pa prestanak padavina. Slično će biti i sjutra. Za utorak i srijedu se prognozira više sunca, osjetno toplije, bez padavina”, rekao je Micev.

On je Televiziji Crne Gore (TVCG) naveo da se od 10. aprila očekuje rast temperatura i do 25 stepeni.

Prema riječima Miceva, najviše kiše bilo je u regionu Orjena, dok je ciklon donio i nove količine snijega na području Žabljaka i u centralnim djelovima Crne Gore.

Kako je naveo, zabilježeno je i topljenje snijega, konkretno na Žabljaku, gdje je prije kiše bilo oko 60 centimetara sniježnog pokrivača, koji se nakon kišnog perioda spustio na 35 centimetara.

“Imamo rast vodostaja na Morači koji je iznosio oko sedam metara. Na jezeru takođe imamo porast nivoa”, rekao je Micev, prenosi portal RTCG.

On je pojasnio da je volumen vode na Skadarskom jezeru, zbog naglog priliva vode, uvećan za 200 miliona kubika vode.

“Narednih dana se ne očekuju ekstremne situacije koje će pogoršati hidrološko stanje”, kazao je Micev.

