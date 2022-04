Epidemiološke mjere nepromijenjene

Podgorica, (MINA) – Aktuelne epidemiološke mjere produžavaju se do 13. maja, odlučila je Vlada Crne Gore, na osnovu preporuke Instituta za javno zdravlje.

Navodi se da je to odlučeno na osnovu povoljne epidemiološke situacije u Crnoj Gori.

“Međutim, u slučaju promjene trenda, mjere će biti momentalno korigovane”, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da nošenje zaštitnih maski ostaje obavezno samo u zdravstvenim ustanovama, kolektivnom smještaju i javnom prevozu.

“U svim ostalim objektima, maske su samo preporuka”, kaže se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

