Đurović: Atmosfera u kojoj rade mediji i dalje nije na potrebnom nivou

Podgorica, (MINA) – Atmosfera u kojoj rade mediji u Crnoj Gori i dalje nije na potrebnom nivou uprkos nekim poboljšanjima, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović, dodajući da napadi na novinare nijesu prestali ni, kako je kazala, poslije prve demokratske smjene vlasti.

Đurović je čestitala 3. maj – Svjetski dan slobode medija, medijima i medijskim poslenicima u Crnoj Gori.

“Uprkos određenim poboljšanjima, atmosfera u kojoj rade mediji u Crnoj Gori i dalje nije na potrebnom nivou, a o tome najbolje svjedoče nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića i pokušaji ubistva Olivere Lakić i Tufika Softića”, smatra Đurović.

Ona je kazala da nažalost, napadi na novinare nijesu prestali ni poslije prve demokratske smjene vlasti 2020. godine.

“Pa smo bili svjedoci više slučajeva napada i vršenja pritiska na poslenike javne riječi. Nije potrebno govoriti koliko je neophodno da nadležne institucije učine sve kako bi se učinio korak naprijed u pravcu razrješavanja ovih slučajeva”, kazala je Đurović.

Pored napada i nesigurnosti, Đurović je ocijenila da veliki problem predstavlja i loš ekonomski položaj medija.

“Koji je veoma često praćen pojavom autocenzure, kao i sve manjom zainteresovanošću za bavljenje istraživačkim novinarstvom”, dodala je ona.

Prema riječima Đurović, danas se može reći da Radio-televizija Crne Gore više nije bastion jedne partije.

“Već da se na njoj mogi čuti sva, vrlo često potpuno različita politička mišljenja, što je veliki korak naprijed ka stvaranju istinskog Javnog servisa koji će biti na usluzi svima”, rekla je Đurović.

Ona je navela da posebno treba istaći da su novinari dali veliki doprinos adekvatnom informisanju javnosti tokom trajanja pandemije Covid 19 i da je njihovo pravovremeno i objektivno izvještavanje pomoglo održanju stabilne zdravstvene situacije u zemlji.

“Uprkos svim teškoćama, uvjerena sam da će nova vladajuća struktura vrijedno raditi na podsticanju medijskog pluralizma i medijskih sloboda, kao i na jačanju nezavisnosti medija, jer bez slobodnih novinara i medija nema ni istinskog demokratskog društva”, kazala je Đurović.

U tom smislu, kako je dodala, očekuje da će se Crna Gora već naredne godine moći pohvaliti njihovim mnogo boljim položajem.

“Skupština će tome dati svoj maksimalan doprinos”, poručila je Đurović.

