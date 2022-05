Bjeković: Zabrinjavajući veliki broj napada na novinare

Podgorica, (MINA) – Adekvatna zaštita novinara od svih vrsti napada i unapređenje profesionalnih standarda doprinijeće poboljšanju medijskih sloboda, koje su i dalje na nezadovoljavajuće nivou, ocijenio je zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković.

On je, povodom Svjetskog dana slobode medija, rekao da je i dalje zabrinjavajuće veliki broj napada na novinare, a u posljednje vrijeme sve češće tokom terenskog izvještavanja.

Ombudsman je, u izjavi agenciji MINA, kazao da se mora mijenjati i svijest javnosti prema ulozi novinara.

“Nažalost, nasilni obrasci ponašanja i doživljavanje novinara kao sredstva za ostvarivanje partikularnih interesa, a ne kao izvora objektivnog informisanja o stvarima i procesima od javnog značaja, ne doprinose stvaranju adekvatnih uslova za rad slobodnih i nezavisnih medija”, rekao je Bjeković.

Ombudsman je kazao da država, odnosno nadležni državni organi, moraju obezbijediti ambijent da profesionalizam dođe do izražaja, a ne da zbog njega novinari trpe posljedice.

Bjeković je upozorio da je i dalje jak uticaj prvenstveno političara, ali i nekih drugih javnih ličnosti, na odnos javnosti prema medijima.

“Političari imaju veliki uticaj po ovom pitanju, jer njihova retorika i odluke kome dati izjavu, koga targetirati kao izdajicu, kao vašeg/našeg i slično, prelivaju se lako na građanstvo, koje daje sebi za pravo da se tako ophodi prema novinarima i medijima generalno”, rekao je Bjeković.

Zaštitnik smatra da je neophodna i veća solidarnost medijske zajednice, navodeći da je izmjena seta medijskih zakona, posebno jača krivično-pravna zaštita, samo korak na putu izgradnje boljih uslova za rad i jačanja medijskih sloboda.

