Abazović:Ne pridružujemo se Otvorenom Balkanu u Ohridu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Dritan Abazović kazao je da ne ide u Ohrid kako bi se pridružio inicijativi Otvoreni Balkan, već da sa partnerima Evropske unije i NATO-a iskaže odnos prema tom projektu.

On je to saopštio nakon što je predsjednik Vlade Albanije Edi Rama napisaona Fejsbuku da Abazović “danas zvanično uvodi Crnu Goru u Otvoreni Balkan”.

“Ne idemo u Ohrid da se pridružimo Otvorenom Balkanu već da, zajedno sa EU partnerima i NATO saveznicima, iskažemo odnos prema jednoj regionalnoj inicijativi kako bi na kraju dana imali više razumijevanja i bolju saradnju”, kazao je Abazović na mreži Telegram.

Abazović boravi u Ohridu gdje se održava samit regionalne inicijative “Otvoreni Balkan”.

