Abazović: Mladi da budu prioritet svake vlade u regionu

Podgorica, (MINA) – Prioritet crnogorske i ostalih vlada u regionu treba da budu mladi ljudi, nove ideje i kreativnost, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je, na regionalnom samitu mladih Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR), rekao da treba da pričamo o budućnosti, gradimo državu i jačamo institucije.

“Da budemo dio zapadnih vrijednosti, da promovišemo univerzalne ljudske vrijednosti bilo gdje, nove ideje, ekonomski razvoj”, kazao je Abazović.

Ambasadorka Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa rekla je da žele da mladi ljudi budu dio procesa, i da investiraju u svoju budućnost.

“Ovo je godina nade, godina koja nudi nove mogućnosti. Evropa treba sve mlade ljude regiona i niko ne treba da bude izostavljen, jer su oni budućnost EU”, kazala je Popa.

Ona je pozvala mlade da se čuje njihov glas jer su, kako je navela, mladi ti koji mogu da mijenjaju percepciju.

“I mi ćemo da uradimo sve da vam pomognemo na tom putovanju”, dodala je Popa.

Programska direktorica YIHR Aleksandra Vukčević kazala je da je važan korak ka budućnosti proces prihvatanja prošlosti i da je to fokus njihovog rada skoro dvije decenije.

Prema riječima Vukčević, njihova misija je da mladi budu upoznati sa ratnim dešavanjima u Crnoj Gori i regionu.

“Nastavićemo regionalnu saradnju kako mladi ljudi, koji su budući donosioci odluka, ne bi dozvolili da se ponove sramotni zločini iz prošlosti”, kazala je Vukčević.

