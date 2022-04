Abazović: Suština Ramazana u odricanju ali i solidarnosti

Podgorica, (MINA) – Suština Ramazana je u odricanju, žrtvi, praštanju, ali i solidarnosti sa onima kojima je pomoć najpotrebnija, kazao je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, u čestitki povodom nastupajućeg praznika.

Abazović je poželio srećan početak mjeseca Ramazana reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifatu Fejziću, svim vjernicima u Crnoj Gori, regionu, dijaspori i iseljenicima širom svijeta, sa željom da ga isposte u dobrom zdravlju, sreći, miru i blagostanju.

“Mir i spokoj, lijepe misli i dobra djela neka vam budu putokaz u svetom mjesecu. Ramazan Mubarek Olsun”, poručio je Abazović, saopšteno je iz njegovog kabineta.

