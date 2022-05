DPS: Formiranjem vlasti u Ulcinju izvršen postizborni inženjering

Podgorica, (MINA) – Formiranjem vlasti u Ulcinju sa koalicijom Za novi početak, izvršen je postizborni inženjering koji ne odslikava većinski izraženu volju građana, ocijenili su iz ulcinjskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz ulcinjskog odbora DPS-a kazali su da su iznenađeni činjenicom da su Forca i njen predsjednik Genci Nimanbegu, uprkos drugačijim najavama, ipak pristali na saradnju sa, kako su rekli, onima koji su po svaku cijenu htjeli vlast u Ulcinju i u tu svrhu zloupotrebljavali državne organa za vrijeme predizborne kampanje i tokom glasanja.

“Nažalost, ulaskom u koaliciju sa onima čije je ponašanje i sam kritikovao, gospodin Nimanbegu je pokazao da je između principa i vlasti izabrao ovo drugo”, navodi se u saopštenju.

Iz ulcinjskog odbora DPS-a naveli su da su u pregovaračkom procesu bili principijelni i da su se bavili isključivo pitanjima koja se tiču razvoja grada i programskih politika, a ne kadrovskim rješenjima i bilo kakvim ucjenama koje se tiču određenih pozicija u gradskoj upravi.

“DPS će se i narednom periodu, iz opozicije, kao što je to do sada činila sa pozicije vlasti, boriti za očuvanje temeljnih vrijednosti demokratskog društva i davati maksimalan doprinos uz konstruktivan pristup daljem razvoju Ulcinja”, poručili su iz te stranke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS