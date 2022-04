Dobričanin: Nećemo učestvovati u ustavnom prevratu

Podgorica, (MINA) – Poslanik Ujedinjene Crne Gore (UCG) Vladimir Dobričanin saopštio je da neće prisustvovati sjednici Skupštine u četvrtak na Cetinju, navodeći da se neustavnim prevratom ruše svi principi moderne demokratije.

Dobričanin je rekao da se u UCG pitaju da li bi najsmislenije bilo održati minut ćutanja jer se, kako je kazao, sprema eutanazija demokratije u Crnoj Gori formiranjem neke nove, eksperimentalne, manjinske vlade.

“Zakazivanjem sjednice parlamenta za 28. april uspostavlja se opasna politička praksa koja može imati nesagledive posljedice na demokratske procese u Crnoj Gori”, kazao je Dobričanin.

On je upitao da li će zakazivanje mimo poslovničke procedure i jasnih normi kojima se čuva i zakonitost i ustavnost odlučivanja u najvišem zakonodavnom domu Crne Gore, postati neustavna i veoma opasna praksa koja u politički sistem na mala vrata uvodi anarhizam.

“U ime UCG, kao poslanik Skupštine, saopštavam da u ovom neustavnom prevratu nećemo učestvovati jer se njime ruše svi oni principu moderne demokratije za koje se iskreno i bezrezervno borimo”, poručio je Dobričanin.

