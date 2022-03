Dio Podgorice bez struje zbog kvara na trafostanici u Zagoriču

Podgorica, (MINA) – Dio Podgorice ostao je bez struje zbog kvara na trafostanici (TS) u Zagoriču.

Kako je agenciji MINA saopšteno iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), bez struje je centar grada i dio preko Morače.

Struje nema ni u Donjoj Gorici, Bloku devet, kao ni u dijelu grada pod Goricom.

“Zbog kvara na TS “Podgorica 1” u Zagoriču došlo je do beznaponskog stanja i u TS “Podgorica 4””, kazali su iz CGES-a.

Kako su naveli, bez struje su ostali potrošači koji se napajaju sa te dvije trafostanice.

“Uspostavljanje redovnog napajanja se očekuje za dva sata”, naveli su iz CGES-a.

