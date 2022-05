Crna Gora se građanskim konceptom Vlade vraća na lidersku poziciju

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da bude prva naredna članica Evropske unije (EU), a građanskim konceptom Vlade vraćeno je bazično povjerenje, poručilo je više ministara na prvom sastanku Savjeta za vanjske poslove u Briselu.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopštili su da je šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić učestvovao danas na tom sastanku, u novom formatu koji je uključio šest zemalja Zapadnog Balkana.

“Više ministara je na sastanku direktno istaklo da Crna Gora treba da bude prvi naredni član EU, kao i da je građanskim konceptom Vlade vraćeno bazično povjerenje”, navodi se u saopštenju MVP-a.

Krivokapić je naglasio važnost kontinuiranog podsticanja vjerodostojne politike proširenja i predanosti EU da zemaljama kandidatima omogući da postanu dio zajednice najrazvijenih demokratskih društava.

On je poručio da je 43. Vlada odlučna u sprovođenju reformi i postizanju napretka u oblasti vladavine prava, posebno u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Krivokapić je kazao da će ulazak u EU višestruko povećati finansijsku pomoć građanima.

“Da smo danas država članica, proporcionalno pomoći koju Hrvatska dobija, mogli smo imati stotine miliona bespovratnih sredstava, zbog pandemije, ali sada i u svijetlu agresije na Ukrajinu. To je direktna cijena nazadovanja prethodne vlade u reformama“, rekao je Krivokapić.

On je naveo da politički procesi koji se odvijaju u zemlji vode ubrzanom sazrijevanju demokratije, što će omogućiti da se država brže primiče krajnjem cilju – članstvu u EU.

“Vjerujemo da će države članice prepoznati pozitivne pomake i da će svaki napredak prema zaslugama, ne samo naše zemlje, biti adekvatno nagrađen”, poručio je Krivokapić.

U kontekstu geopolitičkih previranja uzrokovanih agresijom na Ukrajinu, EU je, kako je rekao, pokazala odlučnost, jedinstvo i solidarnost.

Iz MVP su kazali da je, tokom posjete Briselu, Krivokapić imao više bilateralnih susreta sa evropskim zvaničnicima.

“U razgovoru Krivokapića sa Žozepom Boreljom, apostrofirana je iskrena želja visokog predstavnika EU za vanjsku politiku i bezbjednost da prvi put posjeti Crnu Goru u sklopu nastavka saradnje koju su počeli kao predsjednici Evropskog i crnogorskog parlamenta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je istaknuto očekivanje da će sa dolaskom nove Vlade pregovori dobiti novi zamah i da će Crna Gora napraviti pozitivne pomake, koji će adekvatno biti vrednovani.

Na sastanku sa evropskim komesarom za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Oliverom Varheljijem, ocijenjeno je da se Crna Gora primiče dobijanju završnih mjerila u oblasti vladavine prava u obimu koji će joj omogućiti značajno približavanje punopravnom članstvu.

Iz MVP su rekli da je na sastanku apostrofirano da se Crna Gora ne smije oslanjati isključivo na turizam, već da treba iskoristiti pretpristupne fondove za diversifikaciju privrede.

“Sastanak sa specijalnim izaslanikom EU za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom bio je organizovan u tete-à-tete formatu oko ključnih pitanja integracije Crne Gore u EU, ali i pitanja Ukrajine kojom se Krivokapić bavio u prethodnom periodu”, kaže se u saopštenju.

Lajčak je, kako se navodi, pozdravio potpunu usaglašenost Crne Gore sa vanjskopolitičkom agendom EU i podsjetio na očekivanje da država ostvari brz progres na putu ka članstvu.

