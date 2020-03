BS za samostalan nastup, bojkot nije opcija

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) daće prednost samostalnom nastupu na parlamentarnim izborima koji su najavljeni za jesen, saopštio je poslanik te partije Ervin Ibrahimović.

On je kazao Danu da se nada da bojkot izbora nikome neće biti opcija i istakao da je dijalog potreban Crnoj Gori i da je to jedini put ka kompromisu koji nas može dovesti do Evropske unije.

Ibrahimović je rekao da BS, kao i do sada, razmatra sve opcije zaučešće na jesenjim parlamentarnim izborima.

“Naravno da dajemo prednost samostalnom izlasku, ali ćemo zaključak donijeti nakon razgovora sa članovima i simpatizerima, imajući u vidu aktuelnu političku situaci ju u državi, što bi za krajnji cilj imalo ne samo bolji izborni rezultat, već prije svega stabilan politički život u našoj državi”, naveo je Ibrahimović.

On smatra da BS može očekivati snažniju podršku na predstojećim parlamentarnim izborima.

“Očekivanja baziramo na osnovu realnih pokazatelja, ne samo anketa koje pokazuju znatan rast BS, već prije svega na osnovu stepena ostvarenja programskih ciljeva BS i postignutih rezultata u prethodne tri godine”, kazao je Ibrahimović.

On je ukazao da BS ima odbore u 11 opština i da svi imaju predstavnike u lokalnim parlamentima.

“To je potvrda dobrog rada, ostvarenja programskih ciljeva i siguran sam da građani to prepoznaju”, kazao je Ibrahimović.