Bjelica: Konferencija sa šest plenarnih predavača svjetskog renomea

Podgorica, (MINA) – Internacionalna konferencija Crnogorske sportske akademije (CSA) sa šest plenarnih predavača svjetskog renomea jedan je od najvažnijih segmenata privlačenja pažnje međunarodne naučne javnosti, kazao je predsjedavajući naučnog skupa Duško Bjelica.

On je na otvaranju konferencije kazao da preko Zoom aplikacije u njenom radu učestvuje više od 200 naučnika iz 46 država, sa svih strana svijeta.

Prema njegovim riječima, naučnici će razmijeniti znanja, otvoriti i diskutovati na brojna aktuelna pitanja u oblasti sportskih i medicinskih nauka.

„Imamo posebnu odgovornost da nastavimo sa radom i razvijanjem saradnje sa prestižnim imenima nauke. Tim prije što smo dobili i podršku Centralne evropske inicijative CEI (Central European Initiative), koja podržava evropske integracije i saradnju na internacionalnom nivou. Naši plenarni predavači su profesori i naučni istraživači koji dolaze sa univerziteta u Turskoj, Portugaliji, Luksemburgu, Sloveniji i Hrvatskoj. Među njima su Selčuk Akpinar, Adilson Markes, Goran Garbilo, Hugo Sermento, Gregor Starc i Sandra Hek“, kazao je Bjelica.

Prema njegovim riječima, eskpertize kojima se bave predavači su usredsređene na veoma aktuelne teme iz svih oblasti sportskih nauka, uključujući fiziologiju i sportsku medicinu, društvene i humanističke nauke, biomehaniku i neuromuskularnu medicinu.

Najavljeno je da će tokom trodnevnog programa, u okviru Zoom aplikacije, učesnici imati prilike da vide i čuju i izlagače oralnih i poster prezentacija, predavača u okviru predviđenih radionica, ali i da se uključe kroz diskusiju.

“Naučni radovi sa najprestižnijeg naučnog skupa u sportskim naukama ući će u Web of Science, globalnu bazu podataka. Time će aktivnosti učesnika biti još vidljivije. Prezentirani sažeci će biti objavljeni u Crnogorskom časopisu za sportske nauke i medicinu (Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine), koji izdaju Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje na Univerzitetu Crne Gore”, rekao je Bjelica.

On je naglasio da organizator ima podršku partnerskih univerziteta iz Francuske, Njemačke, Portugala, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Kosova, Univerziteta Crne Gore i univerzitetskih jedinica, kao i Crnogorskog olimpijskog komiteta.

„To je doprinijelo da konferencija postane jedinstveni događaj u regionu, na domaćem i međunarodnom planu. U to ime, zahvalio se i rektoru UCG Danilu Nikoliću i predsjedniku COK Dušanu Simonoviću. Posebno hvala dekanu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Stevu Popoviću koji je, sa saradnicima, znalački pripremio i predvidio sve detalje za besprekorno održavanje ovog naučnog skupa u mjeri mogućeg“, zaključio je Bjelica.

Pon dodao da je onlajn održavanje XVII izdanja konferencije uslovljeno globalnom pandemijom i primjenom mjera za sprečavanje širenja virusa COVID 19.

Konferencija se završava 5. aprila.