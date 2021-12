Bjeković: Kovid potvrde u praksi Evropskog suda moguće u odgovarajućem kontekstu

Podgorica, (MINA) – Kovid potvrde, kao sredstvo ograničenja prava moguće su u odgovarajućem kontekstu, a u praksi Evropskog suda za ljudska prava prevagnuo je interes javnog zdravlja u odnosu na ostala prava i slobode, saopštio je ombudsman Siniša Bjeković.

“To može da nas asocira da su kovid potvrde moguće u odgovarajućem kontekstu i Evropski sud to neće cijeniti kao nedozvoljenu pretpostavku miješanja u privatni život“, kazao je Bjeković agenciji MINA.

On je podsjetio da je Evropski sud odbijao odrediti privremene mjere u predmetima u kojima je istaknut zahtjev za obustavljanjem pojedinih mjera ograničenja.

Prema riječima Bjekovića, može se zaključiti da Evropski sud smatra da ipak treba sačekati sa konačnom odlukom.

“Do konačne odluke, prevagnuo je interes javnog zdravlja prije nego ostala prava i slobode koji su po tom pitanju ugroženi”, dodao je Bjeković.

Prva žrtva pandemije koronavirusa, kako je kazao, su ljudska prava.

„Tačno je da je najveći dio tih ograničenja u suštini izazov ljudskim pravima“, kazao je Bjeković.

On je naveo da još postoji dosta izazova i ograničenja, koja se postavljaju s ciljem zaštite javnog interesa, odnosno zaštite zdravlja stanovništva.

„Uvijek se mora voditi računa o tome da su ograničenja zasnovana na zakonu, neophodna kako bi se riješilo neko akutno društveno pitanje (kao što je upravo pandemija) i da postoji odgovarajućii stepen proporcionalnosti“, naveo je Bjeković.

On je kazao da se objavljivanju spiska osoba koje se nalaze u samoizolaciji pristupilo aproksimativno, kao i da se bez odgovarajuće procjene ušlo u privatnost mnogih ljudi, za šta nije postojao zakonski osnov, niti je poštovan princip proporcionalnosti.

„Mogli smo i na drugi način da ispunimo isti cilj, a to je da jače preventivno, pa i represivno kroz proporcionalne i odvraćajuće sankcije djelujemo na ukupnu populaciju i pojedince, da ne dođe do širenja infekcije“, ocijenio je Bjeković.

On je rekao da uvođenje kovid potvrda, kao nečega što je pretpostavka vršenja posla ili pristupa organima javne uprave, nije nepoznanica u Evropskoj uniji ni u drugim državama Evrope. O tome već imamo i relevantnu sudsku praksu.

„Nigdje nema neke specifičnosti koja opredjeljuje ili daje uputstvo u kom obimu, odnosno sektoru treba uvesti kovid potvrde kao uslov pristupa obrazovanju, poslu i slično“, rekao je Bjeković.

Bjeković je kazao da je vakcinisan trećom dozom i pozvao građane da shvate da je, po svim indikatorima, imunizacija jedan od najrelevantnijih metoda smanjenja rizika od infekcije.

„Niko nije rekao da je vakcinacija 100 odsto zaštitno sredstvo, ali svi indikatori, primarno medicinski, do kojih se došlo, jasno pokazuju da je vakcinacija pretpostavka da se rizik po život i zdravlje smanji na minimum“, rekao je Bjeković.

On je kazao da pojedine države u Evropi ponovo pribjegavaju mjeri zaključvanja /lockdown/.

„Da ne bismo došli do toga, posljednji trenutak je da poštujemo, ne samo mjere, nego i sve instrukcije i propise koji se vezuju za sprečavanje širenja i eliminaciju kovida“, rekao je Bjeković.

On je pozvao i institucije koje se bave zdravstvenom zaštitom kao i organe koji prate pandemiju, da izađu otvoreno u javnost sa svim podacima sa kojima raspolažu.

„To je jedini način da razbijemo iluzije o tome da iza mjera stoji neka zavjera i da su one inspirisane drugim razlozima, a ne onim koji su čisto medicinske prirode. Ali isto tako, to je i način da se objasne sve donijete mjere i na taj način spriječe špekulacije o njihovoj opravdanosti i djelotvornosti. “, dodao je Bjeković.

