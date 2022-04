Bezbjednosni sektor hitno da reaguje povodom anonimnih prijetnji

Podgorica, (MINA) – Institucije bezbjednosnog sektora treba hitno da reaguju povodom anonimnih prijetnji, saopšteno je iz Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada.

Oni su, povodom učestalih anonimnih prijetnji, upućenih Glavnom gradu od raznih „junaka iz sjene“ i „internet snajperista“, apelovali na institucije bezbjednosnog sektora da provjere meta-podatke o kanalima internet komunikacije.

Iz Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave zatražili su da bezbjednosni sektor provjeri IP adrese sa kojih su e-mailovi i pozivi stigli.

“Kao i provajdere usluga anonimnih proxy servera, koje pomenuti koriste radi skrivanja identiteta i izazivanja panike u Glavnom gradu i širom Crne Gore, u sklopu hibridnih nasrtaja na našu zemlju koji su u zadnje vrijeme intenzivirani”, kaže se u saopštenju.

Iz Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave rekli su da se te usluge bez problema mogu dobiti u sklopu međunarodne policijske i obavještajne saradnje, na vrlo sličan način kao i u slučaju međunarodne afere sa „Sky“ aplikacijom i srodnim policijsko-obavještajnim operacijama.

“Očekujemo promptno reagovanje institucija bezbjednosnog sektora u Crnoj Gori povodom tog slučaja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da eventualna institucionalna neaktivnost u sličnim incidentima ohrabruje subjekte koji izazivaju nestabilnost da nastave sa tim i sličnim tipom hibridnih prijetnji i nasrtaja na Crnu Goru, umjesto da budu neutralizovani na jedan od zakonom predviđenih načina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS