Podgorica, (MINA) – Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna, a Uprava policije čini sve da osigura bezbjednost u školama i zaštiti učenike i nastavno osoblje, saopštili su čelnici bezbjednosnog sektora na sjednici skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu.

To je novinarima kazao predsjednik Odbora Milan Knežević, nakon kontrolnog saslušanja čelnika bezbjednosnog sektora povodom prijetnji upućenih institucijama i školama 1. aprila, koje je obavljeno u prostoriji za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti.

Odbor je danas obavio kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, direktora policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Zorana Brđanina i Dejana Vukšića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

Knežević je novinarima rekao da su na sjednici Odbora dobili uvjeravanja da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori stabilna i da Uprava policije čini sve na obezbjeđivanju škola i zaštite učenika i nastavnog osoblja.

“Ono što me ohrabruje jeste činjenica da su direktor policije i ANB-a tvrdili da će uraditi sve da se ovakvi incidenti što manje pojavljuju u narednom periodu”, kazao je Knežević nakon sjednice Odbora.

On je rekao da je njegov osjećaj da se iza dojava o postavljenim bombama radi o “domaćoj kuhinji”.

“Jedan od elemenata na osnovu kojih to tvrdim jeste da su dojave stigle sa nekih kriptovanih mejlova, da bi zaštitili vođu organizacije, a u mejlu piše potpis”, naveo je Knežević.

On je dodao da mu je to jedan od glavnih indikatora da bi fokus trebalo staviti na neke domaće elemente.

“Ne isključujem upliv nekih službi, a ne mislim ni na srpsku, ni rusku, a ni na službe NATO partnera”, kazao je Knežević.

On je istakao da očekuje da će nadležni organi u kratkom periodu doći do više podataka kako bi se donijela optužnica i kako bi se sudilo krivcima za ta krivična djela.

“Molim Boga da iza svega oviga ne stoji ni jedan državljanin Crne Gore”, rekao je Knežević.

Kako je kazao, Sekulović je bio prisutan i nakon dva sata zbog obaveza, uz saglasnost, napustio Odbor.

Knežević je kazao da je Vukšić je govorio da je sve urađeno u skladu sa zakonom.

