Abazović: Zajednički interes da Evropa bude snažna i jedinstvena

Podgorica, (MINA) – Crna Gora podržava zahtjev Finske da bude članica NATO-a, kazao je premijer Dritan Abazović i dodao da je zajednički interes da Evropa bude snažna i jedinstvena u odbrani civilizacijskih vrijednosti.

Abazović je, na sastanku sa ambasadorom Finske u Crnoj Gori Kimom Lahdevirtom, rekao da Crna Gora očekuje još snažniju podršku te države u nastojanjima da postane naredna članica Evropske unije (EU).

Sagovornici su ocijenili da su bilateralni donosi Crne Gore i Finske dobri i prijateljski, bazirani na principima otvorenost, i saglasili se da postoji prostor za unapređenje saradnje u mnogim oblastima.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, istakao da je Crna Gora beskompromisni partner EU članica i odgovorna NATO saveznica, naročito u isticanju i zaštiti prava svih država da samostalno biraju spoljnopolitičko opredjeljenje i bezbjednosne aranžmane.

On je naveo da Crna Gora snažno podržava politiku otvorenih vrata i pravo država da samostalno definišu vanjskopolitičke prioritete i bezbjednosne aranžmane bez uticaja trećih strana.

“Zahtjev za članstvo u NATO predstavlja suvereno pravo svake države, a na svim saveznicama je donošenje odluke o članstvu“, rekao je Abazović.

On je zahvalio Lahdevirtu na dosadašnjoj pomoći Finske evropskim integracijama Crne Gore i istakao da očekuje da će se podrška nastaviti u istom smjeru.

„Vlada je čvrsto opredijeljena da istraje u reformskim aktivnostima, kako bi na kvalitetan način završila proces pristupnih pregovora i postala prva sljedeća članica EU“, poručio je Abazović.

Lahdevirt je, kako je saopšteno, čestitao Abazoviću na uspjehu povodom formiranja Vlade i izbora na funkciju predsjednika.

On je pozdravio prioritete Vlade zasnovane na vladavini prava i ekonomskom razvoju i ocijenio da će njihova realizacija pomoći skorijem članstvu u EU.

“Sagovornici su se saglasili da je potrebno snaženje ekonomske saradnje između dvije države, prvenstveno kroz privlačenje investicija iz Finske u Crnu Goru i povećanje robne razmjene, kako bilateralno, tako i posredstvo regionalnih organizacija”, navodi se u saopštenju.

