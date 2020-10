Zdravstvenim radnicima 30 odsto stimulansa na septembarsku platu

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori zdravstveni radnici koji rade sa COVID pacijentima dobiće 30 odsto stimulansa na septembarsku zaradu, saopšteno je iz Vlade.

Navodi se da se odluka odnosi na zaposlene u domovima zdravlja, Kliničkom centru, opštim bolnicama u Nikšiću, Beranama, Baru, Pljevljima i Bijelom Polju, Specijalnoj bolnici „dr Jovan Bulajić” u Brezoviku i Zavodu za hitnu medicinsku pomoć.

„Odluka o povećanju zarade odnosi se na zaposlene u Institutu za javno zdravlje koji rade na poslovima prijema i obrade uzoraka za PCR testiranja na novi koronavirus i zaposlene koji rade ili su dodatno angažovani iz drugih sektora u okviru Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti“, kaže se u saopštenju.

Vlada je, bez održavanja sjednice, donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore.

„Odlukom je određen upis trideset studenata, a data je i saglasnost na odgovarajući konkurs“, dodaje su saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je usvojena odluku o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu, a predsjednik Savjeta je generalni direktor Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave Dušan Polović.

Navodi se da je usvojena Informacija o potrebi obezbjeđivanja pozajmice za realizaciju aktivnosti na projektu u okviru Interreg IPA CBC programa Italija – Albanija – Crna Gora.

„Za projekte u Crnoj Gori predviđene Programom izdvojeno je 260 hiljada EUR koji će biti refundirani iz sredstava Evropske unije odnosno Upravljačkog tijela prekograničnog programa saradnje Italija – Albanija – Crna Gora“, kaže se u saopštenju.

Takođe je razmotren Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerva na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vlada je, kako se dodaje, odobrila preusmjerenje 570 hiljada EUR za potrebe implementacije tematskog projekta „TO BE READY – IPA CBC Thematic project The flood and big fire forest, prediction, forecast and emergency management – Sistem ranog upozorenja, najave i upravljanja u vanrednim situacijama u slučaju poplava i velikih šumskih požara“ koji se realizuje u okviru IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje između Italije, Crne Gore i Albanije.

Usvojena je Informacija o šteti nastaloj na objektu đačkoj doma JU Dom učenika i studenata „Braća Vučinić” Nikšić.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da za saniranje posljedica nevremena koje je pogodilo Nikšić 6. februara, iz sredstava Tekuće budžetske rezerve, uplati 30 hiljada EUR pomenutoj ustanovi.

Vlada je usvojila Informaciju o projektu „Unapređenje efikasnosti pravosuđa” sa Prijedlogom aneksa sporazuma između crnogorske Vlade i Ujedinjenih nacija za razvoj i prihvatila Aneks sporazuma o zajedničkom finansiranju projekta između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Vlade.

Aneksom se, kako se navodi, u skladu sa sredstvima određenim ovogodišnjim budžetom obezbjeđuje 150 hiljada EURza realizaciju Programa.

Vlada je donijela rješenja o prestanku mandata savjetnikâ potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vatroslava Belana, Dragoljuba Jankovića, Miodraga Kankaraša, Svetlane Mitrović i Sandre Veličković zbog podnošenja ostavki i generalne direktorice Direktorata za rudarstvo i geološka istraživanja u Ministarstvu ekonomije Biljane Jestrović, na lični zahtjev.

Za zamjenicu Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici, imenovana je Sandra Filipović, dosadašnja samostalna savjetnica I u stručnoj službi Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici.

Data je saglasnost da se za izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“- Podgorica, izabere Miomir Peruničić, dosadašnji vršilac dužnosti izvršnog direktora ovog društva.