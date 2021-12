Zaraženo 405 učenika i 102 nastavnika

Podgorica, (MINA) – U obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori koronavirusom zaraženo je 405 učenika i 102 nastavnika i profesora.

Na sajtu “COVID-19 i obrazovanje” objavljeno je da su u osnovnim školama zaražena 252 učenika, u srednjim 142, a u predškolskim ustanovama 11 djece.

Najviše zaraženih među nastavnim kadrom zabilježeno je u osnovnim školama, gdje su registrovana 63 zaražena nastavnika, u srednjim školama 31 i u predškolskim ustanovama tri.

Na sajtu su dostupni sedmični pregledi koji prikazuju ukupan broj ustanova, nastavnika i djece, broj novooboljelih nastavnika i djece, ukupno oboljelih i broj nastavnika i djece u samoizolaciji.

Prethodne sedmice je zabilježeno 197 novih slučajeva infekcije među učenicima i 43 među nastavnicima.

U osnovnim školama prethodne sedmice zaražena su 134 učenika i 28 nastavnika, u srednjim 59 učenika i 12 profesora, a u predškolskim ustanovama registrovana su četiri nova slučaja među učenicima i tri među nastavnim kadrom.

U samoizolaciji se nalazi 1.197 učenika i 133 nastavnika, od čega 869 učenika i 85 nastavnika iz osnovnih škola.

Iz srednjih škola u samoizolaciji se nalazi 248 učenika i 33 profesora, a iz predškolskih ustanova 80 učenika i 15 nastavnika.

