U Pljevljima najviše novooboljelih na 100k u posljednje dvije sedmice

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je po opštinama najveća četrnaestodnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovana u Pljevljima, Budvi i Danilovgradu.

U Pljevljima su registrovana 2.544 zaražena na 100 hiljada stanovnika u posljednjih 14 dana, Budvi 1.673, Danilovgradu 1.608, na Žabljaku 1.590, i u Podgorici 1.561.

U Beranama je u posljednje dvije sedmice, registrovano 1.540 oboljelih od kovid-a 19 na 100 hiljada stanovnika, Kolašinu 1.508, Kotoru 1.354, Šavniku 1.348, Nikšiću 1.347, Ulcinju 1.288, Tuzima 1.156, Baru 1.136, na Cetinju 1.100.

U Andrijevici su, u posljednjih 14 dana, registrovana 1.003 zaražena koronavirusom na 100 hiljada stanovnika, Tivtu 969, Rožajama 899, Herceg Novom 863, Plužinama 842, Bijelom Polju 801.

U Mojkovcu je, u posljednje dvije sedmice, registrovano 569 oboljelih od kovid-a 19 na 100 hiljada stanovnika, Petnjici 477, Plavu 313 i u Gusinju 250.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS