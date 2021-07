U Crnoj Gori dato više od 293,8 hiljada doza vakcina

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori do sada su date 293.834 doze vakcina protiv koronavirusa.

Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je 152.975 građana ili 24,7 odsto, a drugu 140.859 osoba ili 22,7 odsto ukupnog stanovništva.

U Crnoj Gori je u posljednja 24 sata dato 669 prvih doza vakcina, a u tom periodu revakcinisano je 350 osoba.

Do sada je prvom dozom vakcinisano 33,5 odsto punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 30,8 odsto.

Masovna vakcinacija protiv COVID 19 u Crnoj Gori počela je 4. maja.

