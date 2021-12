Treću dozu primilo više od 72,9 hiljada građana

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 61,9 odsto punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 59,3 odsto.

Prvu dozu vakcine primilo je 282.877 osoba ili 45,6 odsto, a drugu 270.896 ili 43,7 odsto ukupnog stanovništva.

U Crnoj Gori u posljednja 24 sata prvu dozu vakcine primile su 33 osobe, a revakcinisane 94.

Treću dozu primile su 72.962 osobe, a u posljednja 24 sata 236.

Masovna vakcinacija protiv COVID-a 19 u Crnoj Gori počela je 4. maja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS