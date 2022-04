Maske neće biti obavezne u marketima, školama, tržnim centrima

Podgorica, (MINA) – Zaštitne maske više neće biti obaveza u školama, marketima, tržnim centrima, sportskim halama, već će biti samo preporuka, saopštila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović.

Ona je istakla da će od četvrtka, kada će biti saopštene nove mjere, maske biti obavezne u zdravstvenim ustanovama, kolektivnom smještaju i javnom prevozu.

“Časovi ostaju 30 minuta dok se ne isprati situacija”, kazala je Borovinić Bojović u emisiji “Dobro jutro Crna Goro” Televizije Crne Gore.

Ona je ocijenila da je epidemiološka situacija mnogo povoljnija i stabilnija.

“Imamo značajan pad oboljelih na dnevnom nivou, pad hospitalizovanih. Ipak, treba da budemo oprezni. Korona nas je više puta neprijatno iznenadila”, kazala je ona, prenosi Portal RTCG.

Prema njenim riječima, ove sedmice imaćemo mjere sa još jednim stepenom liberalizacije, sa upozorenjem.

