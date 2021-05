EU da ažurira politiku proširenja

Podgorica, (MINA) – Mađarska kao zemlja članica treba da podstakne Evropsku uniju (EU) da ažurira svoju politiku proširenja prema Zapadnom Balkanu, kako bi se stvorili uslovi da evropski sistem vrijednosti što brže zaživi i u regionu, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je to rekao u Budimpešti nakon sastanka sa mađarskim predsjednikom Janošom Aderom.

Đukanović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, rekao da je Mađarska kao članica EU i kao susjed Zapadnog Balkana u kontinuitetu pokazivala visoku pažnju prema evropskim i euroatlanskim aspiracijama regiona.

On je kazao da je zajednički konstatovano da su prethodne godine bile „veoma sušne“ kada je u pitanju politika proširenja.

To je, kako je naveo, na izvjestan način iznenađenje, imajući u vidu da je politika proširenja dugo vremena ocjenjivana kao najuspješnija politika EU.

„I sada na korak kada je trebalo završiti proces ujedinjenja Evrope, došlo je najprije do zamora u kojem se dugo pričalo u EU, a nakon toga do jednog prećutnog usporavanja tog procesa, a i on je logično za posledicu imao i pad euroentuzijazma i evropskog entuzijazma u našem regionu“, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, za posljedicu jednog i drugog dobijena su geopolitička interesovanja za Zapadni Balkan od trećih zemalja koje „koriste prazan prostor i pokušavaju da penetriraju svoje geopolitičke interese u tom dijelu Evrope“.

„Kao što sam kazao, sve je to logično, i sve je to legitimno. Ono što nije logično, nije racionalno i nije odgovorno – to je da EU prepušta taj prostor na inicijativu drugim zemljama“, naveo je Đukanović.

To, kako je naveo, mora biti predmet primarne odgovornosti EU.

„Zato je važno je da Mađarska kao zemlja članica podstakne EU da ažurira svoju politiku proširenja, ažurira svoju politiku prema Zapadnom Balkanu kako bi se podstakao reformski napor vlada i društava i kako bi se stvorili uslovi da evropski sistem vrijednosti što brže zaživi i u tom evropskom regionu, i da ljudi dožive tu blagodet evropskog kvaliteta života u doglednoj budućnosti“, naglasio je Đukanović.

On je zahvalio Mađarskoj na podršci koju je Crna Gora do sada imala na planu evropske i evroatlanske integracije.

Đukanović je dodao da sa zadovoljstvom koriste ekspertize mađarskih eksperata.

„Oni nam pomažu u nekim posebno osjetljivim oblastima, prije svega u oblasti vladavine prava da što brže savladamo svoje deficite i da ostvarimo ono što je naša namjera a to je da ovu prednost u procesu pregovaranja sa Evropom, u finalu efektuiramo tako što će Crne Gora biti prva sledeća članica EU”, rekao je Đukanović.

On je rekao da misli da to nije važno samo za Zapadni Balkan, već i za EU.

„Ukoliko EU zaboravi jednu sobu u svojoj kući kakav je Zapadni Balkana, i ukoliko dozvoli da se u toj sobi živi vanevropski način života, to će vremenom predstavljati meki trbuh Evrope, to će vremenom generisati sve viši nivo netolerancije, potencijalnih konflikata čemu smo nažalost svjedočili 90-ih godina upravo u tom regionu“, kazao je Đukanović.

Đukanović je zahvalio Aderu za pomoć koju je Mađarska pružila u vremenu pandemije.

„Zahvalan sam zbog spremnosti Mađarske da uskoro potpišemo Memorandum o priznavanju sertifikata o vakcinaciji kako bismo na taj način olakšali putovanje građanima iz jedne u drugu državu, i kako bismo olakšali turistički promet“, rekao je Đukanović.

On je rekao da Crna Gora i Mađarska imaju izuzetno dobru bilateralnu saradnju u skoro svim oblastima.

Ader je rekao da se u ponedjeljak po medijima moglo pročitati da je „bukureštanska devetorka razgovarala o budućnosti NATO saveza i o strateškim sigurnosnim izazovima koji prijete ili mogu prijetiti ovoj regiji“.

U konferenciju se, kako je dodao, uključio i američki predjsednik Džo Bajden.

„Tu sam rekao sam da bukureštanska devetorka i NATO države moraju voditi računa o izazovima i da su to izazovi koji dolaze iz južnog pravca, koji su bili aktuelni prije tri godine i sada su aktuelni: to su terorizam, migracije i politički vakum koji se usljed događanja tokom proteklih mjeseci pojavio na Balkanu“, rekao je Ader.

On je rekao da je zamolio Bajdena i nove predstavnike američke politike da skrenu veću pažnju na države Zapadnog Balkana.

„Od čelnika EU, ranije sam, a i sada, zatražio da podrže evrointegracijske procese Zapadnog Balkana pa tako i Crne Gore i da ubrzaju te procese“, naveo je Ader.

On je kazao da je Crna Gora je spremna da ubrza pregovarački proces.

„Crna Gora je otvorila 33 poglavlja sa EU ali od 2017. dakle, već četiri godine, nije zatvoreno ni jedno poglavlja. Dakle možemo reći da je tempo, efikasnost, upitan trenutno.“, kazao je Ader.

On je rekao da treba ubrzati integracijske procese kako bi Crna Gora što skorije mogla postati članica EU.