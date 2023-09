Povećan broj hospitalizovanih COVID pacijenata

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u prethodnih par sedmica, povećan broj prijema inficiranih koronavirusom na bolničko liječenje, ali se u tim slučajevima uglavnom radi o pacijentima sa pridruženim komorbiditetima, koji su hospitalizovani iz predostrožnosti, kazali su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz IJZ-a su agenciji MINA rekli da je, u posljednjih par sedmica, zabilježen porast i u broju laboratorijski registrovanih slučajeva COVID-a 19.

Kako su naveli, porast broja oboljelih na kraju ljeta je očekivan, jer je trend aktivnosti virusa bio sličan i tokom prethodnih godina.

“Unazad par sedmica bilježi se povećanje u broju prijema osoba inficiranih koronavirusom na bolničko liječenje, međutim, treba pomenuti da je u tim slučajevima uglavnom riječ o pacijentima sa pridruženim komorbiditetima hospitalizovanim iz predostrožnosti”, kazali su iz IJZ-a.

Iz te zdravstvene ustanove naveli su da je SARS-CoV 2 virus koji je aktivan tokom čitave godine.

Kako su dodali, porast u broju slučajeva obolijevanja može se povezati sa raznim pokretačima koji su mogli doprinijeti većoj stopi transmisije, kao što su turistička sezona, okupljanja na raznim masovnim događanjima, početak školske godine i vraćanje djece u vrtiće.

Prema njihovim riječima, porast broja novoregistrovanih može se povezati i sa mutacijom virusa u smislu povećane transmisije, kao i padom imunološke zaštite nakon par mjeseci niske incidencije bolesti.

Iz IJZ-a su rekli da kontinuirano prate i proučavaju kretanje COVID-a 19 u zemlji s ciljem pravovremenog i adekvatnog odgovora.

Kako su dodali, u skladu sa stanjem na terenu i procjenom rizika, donose se odluke o načinu na koji bi se eventualno trebalo odgovoriti.

“Trenutno važeće mjere za zaštitu zdravlja od COVID-a 19, između ostalih, su i obaveza nošenja zaštitne maske u zdravstvenim i ustanovama socijalne i dječije zaštite”, kazali su iz IJZ.

Na snazi je, kako su naveli, obaveza zaraženih koronavirusom da nose zaštitnu masku N95 ili FFP2 sedam dana od dobijanja pozitivnog rezultata testa, uz poštovanje opštih protivepidemijskih mjera.

Iz IJZ-a su upozorili da je SARS-CoV 2 virus koji još iziskuje pomno praćenje.

Oni su podsjetili da je laboratorija Centra za medicinsku mikrobiologiju IJZ-a početkom septembra objavila da se u uzorcima prikupljenim između 16. i 25. avgusta registrovalo prisustvo podsojeva EG.5.1 i FL1.5.1.

Kako su pojasnili iz IJZ-a, riječ je o mutiranim podsojevima Omikrona čija se dominantnost registruje u posljednjim mjesecima na globalnom nivou.

Prema njihovim riječima, u posljednjem izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije o koronavirusu navodi se da je broj oboljelih i dalje globalno ostao na niskom nivou.

“Podaci prikupljeni praćenjem cirkulacije novih podsojeva virusa na globalnom nivou pokazuju da su simptomi infekcije ovim podosjevima isti kao kod prethodnih varijanti virusa”, rekli su iz IJZ.

Oni su naveli da je riječ o simptomima tipa porast tjelesne temperature, bolovi u mišićima i zglobovima, glavobolja, grlobolja, malaksalost, curenje nosa.

“Dostupni dokazi ne upućuju na to da EG.5 podsoj ima dodatni rizik po javno zdravlje u odnosu na ostale cirkulišuće varijante SARS-CoV- 2”, kazali su iz IJZ-a.

Oni su napomenuli da, zbog nepouzdanosti u prijavljivanju i ograničenja velikog broja zemalja po pitanju dijagnostike, odnosno mogućnosti sekvenciranja virusa, podaci koji se tiču procjene rizika u vezi EG.5 su nedovoljni kako bi ona bila sveobuhvatna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS