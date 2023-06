Varga: Ugrožena opšta stabilnost Rusije

Podgorica, (MINA) – Opšta stabilnost Rusije ugrožena je zbog sukoba plaćeničke grupe Vagner i ruskih vojnih vlasti, ocijenio je politikolog i novinar Boris Varga.

On je agenciji MINA kazao da dramatična zbivanja u Rusiji podsećaju na događaje sa kraja raspada Sovjetskog saveza, kada je kriza mogla da ima rasplet državnog udara ili građanskog rata.

Varga smatra da je pred Rusijom ponovo taj izazov i da je to logičan ishod ultimativne imperijalne politike ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Kako je rekao, Putin je još nakon gubitka Hersona, prošle jeseni, za Rusiju postao vojni gubitnik, a to se ruskim vladarima ne prašta.

“Nezahvalno je komentarisati ovaj dinamičan razvoj događaja, ali činjenica je da je ugrožena opšta stabilnost Rusije i da može doći do nepredvidivih posljedica ne samo po Rusiju, već i za cijeli evroazijski kontinent”, rekao je Varga.

Prema njegovim riječima, za razliku od 1991. godine, sada su obje strane mogućeg konflikta u Rusiji neprijatelji Ukrajine i Zapada.

“Teško je reći koji scenario je gori po Rusiju i opštu bezbjednost. Rusija poslije ustanka nije više ista i situacija će voditi daljoj destabilizaciji, čiji razvoj je teško sada predvidjeti”, naveo je Varga.

On je ocijenio da je kriza u Rusiji do sada neviđeni momenat i najbolja šansa za Kijev da izvrši kontraofanzivu i oslobađanje ukrajinskih teritorija.

“Da se ruska vojska porazi i protjera sa ukrajinskih tetritorija, uključujućini Krim, i da se rat završi”, rekao je Varga.

On je dodao da bi, bez obzira na ishod u Rusiji, takav završetak rata u Ukrajini bio najbolje rješenje za Kijev i Zapad.

