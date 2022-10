U četvrtak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 13. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 18 sati – dio Vranjine (Manastir „Vranjina“);

– u terminu od 8 do 9 sati – dio Vranjine;

– u terminu od 8 do 15 sati: Grbavci, Lekići i dio Donjih Kokota;

– u terminu od 8 do 17 sati: Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Tološa – dio ulica: Boška Buhe, Obodske, Marka Rašovića, Vlada Raičevića, Budvanske, Aca Prijića , Miloša Vuškovića i Dalmatinske;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića;

– u terminu od 8 do 15 sati – Nova Dalmatinska ulica i naselje u blizini Bazara;

– u terminu od 8:30 do 13 sati – dio Konika (naselje u blizini Doma zdravlja);

– u terminu od 8:30 do 14 sati – dio Bulevara Vilija Branta.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 16 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 16 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat i dio Lazina;

– u terminu od 8 do 16 sati: Ždrebaonik, Vučica, Taraš Vojna, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma Koka Martinići, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 16 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo, Studeno i Strahinjići;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Veljeg Brda.

Cetinje

– u terminu od 9 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Zaljutnica, Ramovića Do, Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučički, Zabran Kralja Nikole, vodovod Morakovo i Drenoštica;

– u terminu od 7:30 do 18 sati: Dragovoljići, Risji Do i dio Morakova;

– u terminu od 9:30 do 14 sati – svi korisnici sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

– u terminu od 8 do 19 sati – Donji Unač;

– u terminu od 8 do 15 sati – Bezuje;

– u terminu od 11 do 16 sati – Mratinje selo i repetitor Mratinje.

Tivat

– u terminu od 8 do 10 sati – Marici.

Kotor

– u terminu od 9 do 12 sati – Prčanj (centar);

– u terminu od 11 do 12 sati – Stari Grad (područje oko katedrale Sveti Tripun).

Budva

– u terminu od 8:30 do 12:30 sati – dio naselja Ivanovići u ulici Ive Lole Ribara.

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati – dio Ostros centra i Mrkojevići.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati: Zoganje, Pistula, Ćurke i Sutjel.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati: selo Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci i Leovo Brdo (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 9 do 16 sati – Kosanica.

Žabljak

– u terminu od 9 do 16 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati – Novakovići.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Biokovac, Obrov, Jabučina (Jabučno), Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Lješnica, Kruševo i Stožer 1 (Žuber).

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 15 sati: Vladoš i Petrova Ravan;

– u terminu od 9 do 15 sati – Mujića Rečine;

– u terminu od 14 do 18 sati – ulice Mojkovačke bitke i Radoša Maškovića.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 8 do 15 sati: Slatina, Jakovići, Jokići, Pobrsijevići, Stevanovac, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj i Crvena Lokva;

– u terminu od 9 do 13 sati – Donja Polja.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Bukovica(zaseok Kačari) i Razdolje;

– u terminu od 10 do 14 sati – naselje oko Autobuske stanice;

– u terminu od 11:30 do 13 sati – gradsko područje Opštine Rožaje, kao i sela Kalače i Daciće;

– u terminu od 13:15 do 15 sati – dalekovod 10kV – izvodi (naizmenično u trajanju ne dužem od 30 minuta).

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica, fabrika košulja Lavista i dio sela Vrbica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Zaostro i dio sela Bubanje.

– u terminu od 9 do 14 sati – planinski katun Jelovica.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Velika.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Slatina i katun Štavna.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS