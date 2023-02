Rusija će se umiješati u predsjedničke izbore

Podgorica, (MINA) – Rusija će se na različite načine umiješati u predsjedničke izbore u Crnoj Gori, zbog čega NATO i drugi partneri moraju širom otvoriti oči i imati proaktivnu ulogu, upozorio je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

Šehović u Vašingtonu prisustvuje 71. Molitvenom doručku, čiji je domaćin predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džo Bajden.

Šehović je, povodom bezbjednosne konferencije “Kako doći do protivteze ruskoj agresiji u Ukrajini”, koja je održana u Kongresu SAD-a, ocijenio da će se Rusija na različite načine umiješati u predsjedničke izbore 19. marta, i da je isti scenario spreman i za očekivane parlamentarne.

On je kazao da zato NATO i drugi partneri Crne Gore moraju širom otvoriti oči i imati proaktivnu ulogu.

“Kako bi na vrijeme, dok za tako nešto ne bude kasno, zajedno sa dokazanim evroatlantskim političkim strukturama u našoj državi, spriječili bilo kakav maligni uticaj koji ima ozbiljan potencijal da ugrozi demokratske vrijednosti koje kao partnerske zemlje dijelimo”, dodao je Šehović.

On je kazao da bi bilo politički naivno i državno neodgovorno očekivati da Rusija neće iskoristiti prostor koji joj je otvoren nakon poslednjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.

Šehović je naveo da je ne samo utisak, nego i lako dokaziva činjenica da Rusija nažalost ostaje i prisutna i aktivna na Balkanu, čineći ga politički nestabilnim, ali i sklonim međunacionalnim tenzijama, institucionalnom zastoju i nazadovanju demokratije.

To, prema njegovim riječima, predstavlja rastuću zabrinutost za ukupni učinak i stabilnost regiona.

“Od ranije znamo koja su to njena glavna uporišta u regionu, ali je to svjesno ili nesvjesno nedavno postala i zvanična Podgorica, zahvaljujući odlazećoj manjinskoj i Vladi koja joj je prethodila”, ocijenio je Šehović.

On je kazao da od političkih promjena 2020. Rusija je na različite, sebi svojstvene načine, stalno povećavala svoje prisustvo u Crnoj Gori, slijedeći dobro poznatu matricu podsticanja njene političke nestabilnosti.

“Trenutna parlamentarna većina i odlazeća vlada su činjenjem ili nečinjenjem odgovorni za dozvoljavanje takvog uticaja koji je rezultirao potpunim institucionalnim zastojem i sveukupnom političkom i društvenom krizom”, zaključio je Šehović.

Kako je saopšteno, Šehović će u Vašingtonu, osim učešća u programu koji se 1. i 2. februara organizuje u okviru nacionalnog Molitvenog doručka, imati priliku za brojne susrete sa gostima i članovima Kongresa i Senata SAD-a.

“To će biti značajno za razmjenu mišljenja o brojnim političkim, ekonomskim, ali i bezbjednosnim izazovima sa kojima se savremeni svijet suočava”, kaže se u saopštenju SD-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS